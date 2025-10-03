Танкер «Борокай», задержанный французами, продолжил путь в Индию

Российский танкер «Боракай», захваченный французскими властями, возобновил свой путь к Суэцкому каналу. Напомним, что судно находилось у берегов Сен-Назера, По данным пециализированных морских сайтов Marine Traffic и Vesselfinder, 244-метровое судно, плавающее под флагом Бенина , находилось в пятницу утром у берегов Ла-Рошели в Бискайском заливе.

Напомним, что французы считают данное судно часть так называемого теневого флота России. На его борту они искали беспилотники – якобы, с него их запускали в Данию, что приводило к параличу работы местных аэропортов. Также французы искали на судне некуие запретные военные грузы.

Отметим, что Владимир Путин, выступая накануне на Валдаском клубе, назвал действия французских властей пиратством. «На остановленном Францией нет и не может быть военных грузов», – заявил президент России Владимир Путин в Сочи.

«Ну это пиратство [остановка судна]. Этот случай мне известен. Танкер захвачен в нейтральных водах, без всякого основания. Там, видимо, искали какие-то, может быть, военные грузы, беспилотники, еще что-то такое. Ничего там этого не было и быть не может», – отметил Путин.

Путин отметил, что танкер был под флагом третьей страны, экипаж международный. Как сказал президент, он «не знает, насколько это связано с Россией».

Отметим, что танкер был задержан 1 октября. Французские власти начали расследование в отношении шедшего из России танкера, поскольку экипаж не смог предоставить данные о принадлежности судна и не выполнил распоряжения. Два члена экипажа Boracay были задержаны.

Судно вышло из Приморска в Ленинградской области 20 сентября и следовало в Индию.

