Полиция пришла на выставку Дали и изъяла 21 работу, подозревая, что это подделки

Карабинеры Пармы провели обыск на выставке «Сальвадор Дали: между искусством и мифом». Они действовали по запросу Фонда Гала-Сальвадор Дали, защищающего наследие художника. В ходе оперативных мероприятий была изъята 21 работа, приписываемая знаменитому испанскому художнику-сюрреалисту. Есть предположение, что картины являются подделками.

Полиция заявила, что подозрения в подлинности были высказаны Фондом Гала-Сальвадор Дали 0 организацией, ответственной за защиту наследия художника. Фонд утверждает, что заметил «аномалии» во время выставки работ в Риме.

Выставка, на которой было представлено около 80 произведений искусства, проходила в итальянской столице с января по июль 2025 года. Она вновь открылась в Парме 27 сентября и должна была продлиться до 1 февраля. Карабинеры подчеркнули, что после предварительного расследования работы были признаны подделками, и что презумпция невиновности будет действовать до решения суда.

У итальянской полиции есть подразделения, специализирующиеся на борьбе с крадеными или поддельными произведениями искусства. В прошлом году они помогли раскрыть обширную общеевропейскую сеть контрафактной продукции, которая изготавливала и продавала подделки, приписываемые некоторым из крупнейших имен в современном искусстве, включая Бэнкси, Пабло Пикассо, Энди Уорхола и Дали.

Парма, Елена Васильева

