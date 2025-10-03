ВСУ пытались нанести удар по промышленному объекту в Оренбуржье

Вооруженные силы Украины с помощью беспилотников попытались атаковать один из промышленных объектов в Оренбургской области. Об этом сообщил глава региона Евгений Солнцев.

«Пострадавших среди населения нет. Технологические процессы на предприятии не нарушены. На месте работают экстренные службы», – написал он в своем телеграм-канале. Глава региона не уточнил, какой объект пытались атаковать ВСУ.

Мэр города Орска Артем Воробьев ранее призвал местных жителей не выходить на улицу и не подходить к окнам. «В настоящий момент работают силы министерства обороны», – уточнил он в тг-канале. До этого глава города объявил опасность удара БПЛА на территории города.

Надо отметить, что на территории Оренбуржья утром 3 октября была объявлена угроза атаки БПЛА. Также введены ограничения на полеты в аэропорту Оренбурга, сообщала Росавиация. Воздушная гавань закрыта уже почти 3,5 часа.

Оренбург, Наталья Петрова

