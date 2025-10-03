В Сингапуре арестовали россиянина по запросу США

В Сингапуре задержали россиянина, которого в США обвиняют в кибермошенничестве. Российское консульство оказывает содействие.

Бизнесмен Александр Ласкин был арестован по запросу Соединенных Штатов. Его обвиняют в нарушении американского законодательства в сфере борьбы с кибермошенничеством.

В посольстве России в Сингапуре сообщили, что направили запрос в полицию и получили подтверждение о задержании российского гражданина. Вопрос находится на оперативном контроле.

Российские дипломаты связались с близкими задержанного. «Находимся в контакте с его окружением, которому были переданы данные местных адвокатов для оказания юридической помощи», – говорится в сообщении.

По данным телеграм-канала «Baza», Ласкин с 2014 года издавал журнал «Русский Сингапур», руководил несколькими компаниями, а также входил в совет директоров Сингапурской ассоциации медиа-издателей.

Сингапур, Зоя Осколкова

