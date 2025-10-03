Задержаны пятеро подозреваемых в подготовке теракта в Дагестане

В Дагестане задержаны пять местных жителей, готовивших теракт против сотрудников полиции. Об этом сообщила руководитель пресс-службы МВД по республике Гаяна Гариева в своем телеграм-канале.

Злоумышленники планировали подорвать отдел полиции в Буйнакском районе республики.

В отношении задержанных возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 30, ст. 317 УК РФ (подготовка к посягательству на жизнь сотрудника правоохранительного органа) и ч. 2 ст. 223.1 УК РФ (незаконное изготовление взрывчатых веществ, незаконные изготовление, переделка или ремонт взрывных устройств). Фигуранты дают признательные показания.

В объединенной пресс-службе судов Дагестана ранее сообщили об аресте четверых жителей Буйнакска, которые планировали совершить подрыв отдела полиции в Буйнакском районе, передает РИА «Новости».

