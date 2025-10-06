Пресечены теракты в синагогах в двух регионах России

ФСБ сообщила о предотвращении терактов на еврейских культовых объектах в Красноярске и Пятигорске Ставропольского края. Нападения готовили граждане Центральной Азии и России – сторонники запрещенной в России международной террористической организации, сообщила российская спецслужба.

По данным ФСБ, в Красноярске при подготовке подрыва самодельного взрывного устройства на территории городской синагоги задержаны «двое выходцев из одной из стран Центрально-Азиатского региона». Террористы оборудовали тайник в одном из заброшенных зданий, из которого изъяты компоненты для изготовления взрывчатки и поражающие элементы. В отношении задержанных возбуждено дело по ч. 1 ст. 30 и ч. 1 ст. 205 (приготовление к террористическому акту), ч. 3 ст. 205.1 (содействие террористической деятельности) УК РФ.

В Пятигорске задержан гражданин России, планировавший поджечь здание еврейской религиозной общины с использованием бутылок с зажигательной смесью. У него «также изъяты два ножа и средства связи, содержащие переписку с зарубежным координатором преступной деятельности в мессенджере Telegram», – говорится в сообщении. В отношении злоумышленника возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 30 и ч. 2 ст. 205 (приготовление к террористическому акту) УК РФ.

В ФСБ отметили, что эти теракты готовились под предлогом защиты интересов граждан Палестины, пострадавших в ходе палестино-израильского конфликта. На самом деле их целью было «разжигание межнациональной розни с целью спровоцировать массовые выступления на территории РФ, аналогичные антисемитским беспорядкам в Дагестане в октябре 2023 года», – сообщила спецслужба.

