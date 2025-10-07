ВСУ ударили по гражданским автомобилям в Херсонской области – погибли четверо

В Херсонской области в результате атаки украинских БПЛА на гражданские автомобили на трассе между Заводовкой и Горностаевкой за прошедшие сутки погибли четыре мирных жителя. Об этом сообщил губернатора региона Владимир Сальдо.

Также при ударе украинского дрона в Новой Каховке ранен пожилой мужчина, добавил глава региона. Он госпитализирован с осколочными ранениями в Новокаховскую ЦГБ.

Кроме того, по данным губернатора, в Великой Лепетихе в результате обстрела ВСУ разрушена автозаправочная станция. А в Бехтерах повреждено неэксплуатируемое здание фельдшерского-акушерского пункта. В обоих случаях обошлось без пострадавших.

В Аскании-Нова Чаплинского округа из-за украинского обстрела произошло аварийное отключение электроэнергии. Сейчас электроснабжение полностью восстановлено.

Геническ, Наталья Петрова

