В Ижевске четыре человека погибли в аварии с автобусом

В Ижевске столкнулись три легковых автомобиля и автобус. По предварительным данным, четыре человека погибли, в том числе три пешехода.

ДТП произошло на пересечении улиц Удмуртская и Кирова. В результате повреждения получили три легковушки и рейсовый автобус, перевозивший людей по маршруту Пермь – Казань.

Одну из машин от удара отбросило на пешеходов. В результате погибли четыре человека. Число пострадавших уточняется.

В региональном управлении МЧС сообщили, что в автобусе никто не пострадал. Причины аварии устанавливаются.

Ижевск, Зоя Осколкова

