В Ижевске четыре человека погибли в аварии с автобусом

В Ижевске столкнулись три легковых автомобиля и автобус. По предварительным данным, четыре человека погибли, в том числе три пешехода.
ДТП произошло на пересечении улиц Удмуртская и Кирова. В результате повреждения получили три легковушки и рейсовый автобус, перевозивший людей по маршруту Пермь – Казань.
Одну из машин от удара отбросило на пешеходов. В результате погибли четыре человека. Число пострадавших уточняется.
В региональном управлении МЧС сообщили, что в автобусе никто не пострадал. Причины аварии устанавливаются.
Ижевск, Зоя Осколкова
© 2025, РИА «Новый День»