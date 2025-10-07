Запорожская область полностью обесточена из-за удара ВСУ

В Запорожской области пропало электричество после атаки украинских беспилотников по энергообъектам. Об этом сообщили губернатор региона Евгений Балицкий и региональное минэнерго.

По словам губернатора, «отключения затронули все населенные пункты области», ведутся восстановительные работы.

Как отметил глава региона, социально значимые объекты подключены к резервным источникам питания, работают генераторы, обеспечивающие водоснабжение и работу критической инфраструктуры.

«Медицинские организации Запорожской области работают на резервных источниках питания, экстренная и неотложная помощь оказывается в полном объеме» – написал Балицкий в тг-канале.

Он добавил, что электроснабжение, по прогнозам энергетиков, должно быть восстановлено к вечеру и попросил жителей проявить терпение.

Мелитополь, Наталья Петрова

