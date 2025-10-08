Житель курганской деревни сжег в доме трех человек. Среди жертв – двое детей

Двое маленьких детей и их бабушка погибли в результате поджога частного дома в деревне Смолина в Курганской области. Еще один ребенок пострадал. Возбуждено уголовное дело об убийстве двух и более лиц. Подозреваемый задержан. Об этом сообщает региональное управление Следственного комитета России.

По данным следствия, вечером 7 октября после конфликта с сожительницей нетрезвый 24-летний местный житель облил бензином снаружи дом, в котором они проживали, и поджег его. В результате пожара погибли женщина и двое малолетних детей. Еще один ребенок с травмами госпитализирован, сообщает СК РФ.

По данному факту возбуждено уголовное дело по п. «а, в, е» ч. 2 ст. 105 УК РФ (убийство двух и более лиц, находящихся в беспомощном состоянии, совершенное общеопасным способом).

Подозреваемого задержали, сейчас с ним работают следователи. Решается вопрос об избрании мужчине меры пресечения в виде заключения под стражу.

Прокуратура Курганской области уточнила, что в результате поджога погибли двое детей в возрасте одного года и трех лет и их 57-летняя бабушка. Прокурор региона Владислав Московских поручил организовать проверку в связи с гибелью детей. Кроме того, и.о. прокурора Шатровского района поручено дать оценку полноте принимаемых органами системы профилактики мер по выявлению детей, находящихся в социально опасном положении, и обеспечению безопасных условий проживания несовершеннолетних, сообщила пресс-служба надзорного ведомства.

Курган, Наталья Петрова

