российское информационное агентство 18+

Все новости Нового Дня

Подпишись на каналы
NewDayNews.ru

Среда, 8 октября 2025, 11:51 мск

Новости Скандалы и происшествия

Новости, Кратко, Популярное

В Якутии на территории рудника погиб рабочий

В Якутии возбуждено уголовное дело по факту гибели рабочего на руднике. Об этом сообщает региональное управление СКР.

Отмечается, что несчастный случай произошел на предприятии в Оймяконском районе Республики Саха (Якутия). Причиной стали нарушения, допущенные ответственным за соблюдение правил безопасности.

По данным следствия, из-за изменения горно-геологических условий произошел обвал породы на проходчика. От полученных телесных повреждений рабочий умер на месте происшествия.

«Возбуждено уголовное дело по признакам состава преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 217 УК РФ («Нарушение требований промышленной безопасности опасных производственных объектов, повлекшее по неосторожности смерть человека»)», – говорится в сообщении ведомства.

Якутск, Зоя Осколкова

© 2025, РИА «Новый День»

Подписывайтесь на каналы
Дзен YouTube

Голосование на сайте

Вы доверяете мессенджеру МАХ?

Голосовать!

В рубриках

Сибирь, Россия, Скандалы и происшествия,