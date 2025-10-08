В Якутии на территории рудника погиб рабочий

В Якутии возбуждено уголовное дело по факту гибели рабочего на руднике. Об этом сообщает региональное управление СКР.
Отмечается, что несчастный случай произошел на предприятии в Оймяконском районе Республики Саха (Якутия). Причиной стали нарушения, допущенные ответственным за соблюдение правил безопасности.
По данным следствия, из-за изменения горно-геологических условий произошел обвал породы на проходчика. От полученных телесных повреждений рабочий умер на месте происшествия.
«Возбуждено уголовное дело по признакам состава преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 217 УК РФ («Нарушение требований промышленной безопасности опасных производственных объектов, повлекшее по неосторожности смерть человека»)», – говорится в сообщении ведомства.
Якутск, Зоя Осколкова
