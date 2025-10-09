Американские госслужащие, оставшиеся без зарплаты, берут кредиты на жизнь

Американские госслужащие больше не получают зарплату из-за заморозки бюджета. Чтобы выжить, они прибегают к беспроцентным кредитам.

Бюджетная приостановка в США продолжается уже неделю, и госслужащие уже начали обращаться за кредитами, чтобы справиться с нехваткой заработной платы в этот период. С 1 октября приостановка автоматически отправила сотни тысяч госслужащих по всей стране в неоплачиваемый отпуск. Другие, например, авиадиспетчеры и военнослужащие, продолжают работать, пишут американские СМИ.

В обоих случаях, до принятия бюджета, выплата заработной платы, которая должна была быть начислена за этот период, приостанавливается. «Мы чувствуем себя своего рода разменной монетой», – говорит один из давних сотрудников ВВС.

«Нам не платят, потому что люди в Вашингтоне, которым платят, не могут договориться», – сетует мужчина, пожелавший остаться анонимным в силу своей обязанности сохранять конфиденциальность.

«Мы не только работаем без оплаты, но и работаем больше, потому что наши коллеги в штатском вынуждены сидеть дома», – негодует он. Он добавляет: «Это плохо сказывается на моральном духе солдат». 15 октября, похоже, является крайне важным сроком как для правящей Республиканской партии, так и для демократов, которые до сих пор не смогли найти общий язык, поскольку обычно это день выплаты зарплаты (зарплаты выплачиваются раз в две недели).

Если забастовка продолжится, невыплаты по кредитам, арендной плате и коммунальным услугам продолжатся. «Это очень напряжённо», – говорит 46-летняя Мэрилин Ричардс, госслужащая из центрального Миссури. «Большинство людей живут день за днём, рассчитывая на следующую зарплату, чтобы оплатить счета и не остаться без электричества... Вот и я», – говорит женщина, чья семья полагается на её доход, чтобы выжить.

Кредиты с нулевым процентом

Чтобы решить проблему нехватки новых денежных средств, госслужащие обращаются к программам защиты заработной платы, организованным кредитными союзами. Эти краткосрочные беспроцентные кредиты обычно позволяют заёмщикам занимать несколько тысяч долларов сроком от трёх до шести месяцев, объясняет Хейли Лаверти, представитель Совета кредитных союзов по вопросам обороны, организации, представляющей учреждения, занимающиеся поддержкой военнослужащих и их семей.

Во время последней приостановки финансирования (конец 2018 – начало 2019 года) Navy Federal Credit Union предоставил более 50 миллионов долларов примерно 19 000 человек. По словам представителя банка, в этом году банк уже получил новые запросы. То же самое касается и Cobalt Credit Union, сообщает его генеральный директор Робин Ларсон.

Во время предыдущего закрытия этот банк взаимопомощи предоставил кредиты нескольким тысячам из 120 000 своих клиентов, связанных с авиабазой Оффатт в Небраске (центральная часть), где расположена штаб-квартира Стратегического командования США. Пока что сотрудник ВВС не планирует брать ни один из этих кредитов. «Если мне не заплатят, мне придётся использовать свои сбережения», – говорит он, предпочитая не думать о том, что эта ситуация затянется.

