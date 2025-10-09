В Башкирии мужчина выбросил маленького ребенка из окна

В Уфе мужчина сбросил с четвертого этажа маленькую девочку. Ребенка госпитализировали в тяжелом состоянии.
Инцидент произошел в Орджоникидзевском районе. «По предварительной информации, мужчина сбросил ребенка (около четырех лет) с четвертого этажа», – сообщил мэр Уфы Ратмир Мавлиев.
На месте происшествия работают все оперативные службы. Девочка находится в тяжелом состоянии.
В региональной прокуратуре сообщили, что мужчина является отцом ребенка. Мать со старшим сыном в момент трагедии находились в санатории. Надзорное ведомство проводит проверку.
Уфа, Зоя Осколкова
