В Башкирии мужчина выбросил маленького ребенка из окна

В Уфе мужчина сбросил с четвертого этажа маленькую девочку. Ребенка госпитализировали в тяжелом состоянии.

Инцидент произошел в Орджоникидзевском районе. «По предварительной информации, мужчина сбросил ребенка (около четырех лет) с четвертого этажа», – сообщил мэр Уфы Ратмир Мавлиев.

На месте происшествия работают все оперативные службы. Девочка находится в тяжелом состоянии.

В региональной прокуратуре сообщили, что мужчина является отцом ребенка. Мать со старшим сыном в момент трагедии находились в санатории. Надзорное ведомство проводит проверку.

Уфа, Зоя Осколкова

