Американского дипломата уволили за тайную связь с китаянкой, у которой папа убежденный коммунист

Администрация президента США Дональда Трампа заявила в среду, что уволила сотрудника Госдепартамента, который не раскрыл свою романтическую связь с гражданкой Китая.

«Госдепартамент официально уволил сотрудника дипломатической службы, который признался в сокрытии романтических отношений с гражданкой Китая, известной своими связями с Коммунистической партией Китая », – заявил представитель Госдепартамента Томми Пиготт.

Сотрудник, чья личность не разглашается, заявил на камеру, что гражданка Китая «могла быть шпионкой», сообщил Госдепартамент, не уточнив, имеются ли доказательства шпионской деятельности. Уволенный сотрудник также заявил, что отец его партнёрши был «убеждённым членом Коммунистической партии».

Госдепартамент также заявил, что это первое известное увольнение в соответствии с указом, подписанным Трампом вскоре после возвращения в офис, в котором он приказал всем сотрудникам «добросовестно выполнять политику президента».

«Мы будем придерживаться политики нулевой терпимости по отношению к любому сотруднику, уличённому в нанесении ущерба национальной безопасности нашей страны», – заявил Томми Пиготт.

Ранее в этом году Соединенные Штаты объявили, что запретят своим сотрудникам в Китае вступать в романтические отношения с местными жителями – редкий шаг, напоминающий о временах холодной войны.

Вашингтон, Елена Васильева

© 2025, РИА «Новый День»

