Жителя Севастополя арестовали за передачу украинской разведке данных о ПВО

Сотрудники ФСБ задержали 45-летнего жителя Севастополя, который собирал и передавал украинской разведке данные о дислокации средств ПВО в Крыму.

«Федеральной службой безопасности в Республике Крым задержан гражданин России и Украины 1980 года рождения по подозрению в совершении государственной измены», – сообщил центр общественных связей ФСБ.

По данным спецслужбы, севастополец был завербован Главным управлением разведки Минобороны Украины через мессенджер Telegram. По заданию куратора он собирал и передавал сведения о местах дислокации средств ПВО в Республике Крым и Севастополе.

По данному факту Следственным отделом УФСБ по Крыму и Севастополю возбуждено уголовное дело по ст. 275 УК РФ (госизмена), санкция по которой предусматривает наказание вплоть до пожизненного лишения свободы.

Ленинский районный суд Севастополя арестовал фигуранта на два месяца.

«ФСБ России в очередной раз напоминает, что спецслужбы Украины ведут активную работу в интернет-пространстве, социальных сетях и мессенджерах с целью вовлечения граждан России в противоправную деятельность», – заявили в спецслужбе.

