В Якутске подросток погиб от удара током с заряжавшегося смартфона

В Якутии 17-летний юноша погиб от удара током, когда использовал заряжавшийся смартфон. Возбуждено уголовное дело.

Инцидент произошел 8 октября. Жительница Якутска вернулась домой, где обнаружила своего сына без сознания. Бригада скорой помощи констатировали смерть юноши.

Следователи установили, что в момент смерти подросток пользовался телефоном, который был подключен к зарядному устройству и электросети. «По неустановленным пока причинам произошло поражение электрическим током», – отметили в пресс-службе регионального управления СКР.

Уголовное дело возбуждено по статье о причинении смерти по неосторожности.

Якутск, Зоя Осколкова

© 2025, РИА «Новый День»

Подписывайтесь на каналы

Дзен YouTube