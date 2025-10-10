В Якутске подросток погиб от удара током с заряжавшегося смартфона

В Якутии 17-летний юноша погиб от удара током, когда использовал заряжавшийся смартфон. Возбуждено уголовное дело.
Инцидент произошел 8 октября. Жительница Якутска вернулась домой, где обнаружила своего сына без сознания. Бригада скорой помощи констатировали смерть юноши.
Следователи установили, что в момент смерти подросток пользовался телефоном, который был подключен к зарядному устройству и электросети. «По неустановленным пока причинам произошло поражение электрическим током», – отметили в пресс-службе регионального управления СКР.
Уголовное дело возбуждено по статье о причинении смерти по неосторожности.
Якутск, Зоя Осколкова
