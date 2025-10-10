Пациентка пострадала при обрушении стены в психоневрологическом интернате на Кубани

В Краснодарском крае произошло обрушение в психоневрологическом интернате. В результате пострадала пациентка. Об этом сообщили в прокуратуре.
Стена рухнула в Константиновском психоневрологическом интернате. Это произошло во время работ по укреплению фундамента.
С травмами госпитализирована 62-летняя постоялица. Кроме того, 76 человек эвакуировали и разметили в других корпусах интерната.
«В ходе проверки будет дана оценка качеству проведения ремонтных работ, при наличии оснований будут приняты меры прокурорского реагирования», – говорится в сообщении надзорного ведомства.
