Пациентка пострадала при обрушении стены в психоневрологическом интернате на Кубани

В Краснодарском крае произошло обрушение в психоневрологическом интернате. В результате пострадала пациентка. Об этом сообщили в прокуратуре.

Стена рухнула в Константиновском психоневрологическом интернате. Это произошло во время работ по укреплению фундамента.

С травмами госпитализирована 62-летняя постоялица. Кроме того, 76 человек эвакуировали и разметили в других корпусах интерната.

«В ходе проверки будет дана оценка качеству проведения ремонтных работ, при наличии оснований будут приняты меры прокурорского реагирования», – говорится в сообщении надзорного ведомства.

Краснодар, Зоя Осколкова

