российское информационное агентство 18+

Все новости Нового Дня

Подпишись на каналы
NewDayNews.ru

Пятница, 10 октября 2025, 15:14 мск

Новости Скандалы и происшествия

Новости, Кратко, Популярное

Пациентка пострадала при обрушении стены в психоневрологическом интернате на Кубани

В Краснодарском крае произошло обрушение в психоневрологическом интернате. В результате пострадала пациентка. Об этом сообщили в прокуратуре.

Стена рухнула в Константиновском психоневрологическом интернате. Это произошло во время работ по укреплению фундамента.

С травмами госпитализирована 62-летняя постоялица. Кроме того, 76 человек эвакуировали и разметили в других корпусах интерната.

«В ходе проверки будет дана оценка качеству проведения ремонтных работ, при наличии оснований будут приняты меры прокурорского реагирования», – говорится в сообщении надзорного ведомства.

Краснодар, Зоя Осколкова

© 2025, РИА «Новый День»

Подписывайтесь на каналы
Дзен YouTube

Голосование на сайте

Вы доверяете мессенджеру МАХ?

Голосовать!

В рубриках

Юг России, Россия, Скандалы и происшествия,