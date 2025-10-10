В Уфе опрокинулась машина скорой помощи с пациентом внутри

В Уфе автомобиль скорой помощи попал в аварию. Пять человек доставлены в больницу.

ДТП произошло в Советском районе города на улице Бакалинская. «Известно, что карета скорой помощи двигалась с включенными звуковыми и проблесковыми сигналами», – сообщили в Госавтоинспекции Уфы.

В машине скорой находились водитель, два фельдшера, пациент и врач. После аварии их для осмотра доставили в больницу.

«На месте происшествия работают сотрудники Госавтоинспекции и другие экстренные службы. Подробности ДТП уточняются», – добавили в ГАИ.

Уфа, Зоя Осколкова

