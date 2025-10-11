На Алтае 17-летняя девушка родила ребенка, зарезала и выбросила на улицу

На Алтае мать жестоко расправилась с новорожденным сыном. Тело младенца с колото-резаными ранами шеи и грудной клетки было обнаружено в Барнауле на улице Малахова. Полицейские и следователи по горячим следам вычислили и задержали подозреваемую в совершении особо тяжкого преступления – ею оказалась 17-летняя местная жительница.

По данному факту возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 105 УК РФ (убийство малолетнего), сообщает региональное управление Следственного комитета РФ.

Согласно данным следствия, подозреваемая скрыла от родителей свою беременность. Оставшись дома одна, она родила здорового мальчика. Испугавшись, что родители узнают о произошедшем, девушка убила сына, после чего положила тело ребенка в полиэтиленовый пакет и вынесла на улицу.

В СК отметили, что подозреваемая воспитывалась в благополучной семье.

В настоящее время подозреваемая задержана. Следователь готовит ходатайство в суд об избрании для нее меры пресечения в виде заключения под стражу.

Прокурор Алтайского края Антон Герман поставил на контроль ход расследования уголовного дела об убийстве новорожденного, сообщает пресс-служба надзорного ведомства. Также организована проверка исполнения соблюдения требований федерального законодательства о профилактике безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних.

Барнаул, Наталья Петрова

