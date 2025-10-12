Трое погибли и четверо ранены при опрокидывании машины под Саратовом

Три человека стали жертвами ДТП в Балашовском районе Саратовской области, еще четыре человека пострадали. Об этом сообщает региональный полицейский главк.

По данным ведомства, около 03:55 по местному времени около села Гусевка автомобиль «Лада Ларгус» под управлением 53-летнего мужчины съехал с дороги и опрокинулся.

В результате дорожной аварии водитель и двое пассажиров, мужчины 1982 и 1980 годов рождения, погибли, еще четыре пассажира доставлены в больницу с травмами.

В настоящее время правоохранители устанавливают все обстоятельства и причины смертельного ДТП.

Прокуратура города Балашова контролирует результаты проверки, проводимой правоохранительными органами по факту аварии, сообщила пресс-служба регионального надзорного ведомства.

