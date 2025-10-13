российское информационное агентство 18+

Понедельник, 13 октября 2025, 12:15 мск

В горах Сочи туристы с детьми оказались заблокированы из-за проливных дождей

В Сочи группа туристов, в которой были дети, застряла в горах из-за разлившейся реки. Путешественников пришлось эвакуировать на вертолете.

Как сообщили в МЧС РФ, туристы находились на маршруте с 7 по 12 октября. Группа из восьми человек, в том числе дети 10 и 13 лет, зарегистрировалась перед походом.

На обратной дороге туристы должны были пересечь реку Уруштен, но вода сильно поднялась из-за дождей. Путешественникам пришлось разбить лагерь и дожидаться помощи спасателей.

Вертолет МЧС приземлился в месте привала группы, всех доставят в больницу Сочи для осмотра. Несколько человек получили переохлаждение.

Сочи, Зоя Осколкова

