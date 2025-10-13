14-летний подросток в Иркутской области из ревности зарезал сверстницу и ее соседку

В городе Шелехове Иркутской области 14-летний подросток напал с ножом на сверстницу в подъезде жилого дома во время ссоры из-за ревности. Школьница получила ранения. На шум вышла соседка – 23-летняя девушка попыталась защитить несовершеннолетнюю и также получила ножевые ранения. Обе пострадавшие скончались в больнице. Об этом сообщил глава региона Игорь Кобзев.

Трагедия произошла накануне вечером. Подростка задержал мужчина, который выбежал из соседней квартиры. Следственные органы возбудили уголовное дело по статье «Убийство двух лиц» (п. «а» ч. 2 ст. 105 УК РФ). Решается вопрос об избрании задержанному меры пресечения.

По данным властей Шелехова, ранее подросток ни на каких профилактических учетах не находился, характеризовался положительно.

Прокуратура Иркутской области поставила на контроль ход и результаты расследования уголовного дела, сообщила пресс-служба надзорного ведомства. По факту двойного убийства прокуратурой организована проверка, в ходе которой будет дана оценка исполнению уполномоченными органами законодательства в сфере защиты прав детей, профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних.

Иркутск, Наталья Петрова

© 2025, РИА «Новый День»

Подписывайтесь на каналы

Дзен YouTube