Двое взрослых и ребенок погибли в ДТП с грузовиком в Башкирии

На трассе М-5 «Урал» в Башкирии три человека погибли в результате лобового столкновения легкового автомобиля и грузовика. Жертвами ДТП стали двое взрослых и ребенок. Об этом сообщает региональный главк МЧС России.
По данным ведомства, смертельная авария произошла в Туймазинском районе, вблизи населенного пункта Кандры. Автомобиль Daewoo Nexia столкнулся с грузовым автомобилем, после чего вылетел в кювет, опрокинулся и загорелся. Пожарные ликвидировали возгорание.
На месте работает следственно-оперативная группа. Сотрудники ГИБДД устанавливают причины и обстоятельства ДТП.
Уфа, Наталья Петрова
