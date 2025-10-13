российское информационное агентство 18+

13 октября 2025

Двое взрослых и ребенок погибли в ДТП с грузовиком в Башкирии

Фото: ГУ МЧС РФ по Башкортостану

На трассе М-5 «Урал» в Башкирии три человека погибли в результате лобового столкновения легкового автомобиля и грузовика. Жертвами ДТП стали двое взрослых и ребенок. Об этом сообщает региональный главк МЧС России.

По данным ведомства, смертельная авария произошла в Туймазинском районе, вблизи населенного пункта Кандры. Автомобиль Daewoo Nexia столкнулся с грузовым автомобилем, после чего вылетел в кювет, опрокинулся и загорелся. Пожарные ликвидировали возгорание.

На месте работает следственно-оперативная группа. Сотрудники ГИБДД устанавливают причины и обстоятельства ДТП.

