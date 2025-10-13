В ЮАР 42 человека погибли в ДТП с автобусом, который съехал с дороги в пропасть

По меньшей мере 42 человека, включая граждан Малави и Зимбабве, погибли, когда пассажирский автобус съехал с насыпи в ЮАР, сообщил в понедельник министр транспорта провинции. Авария произошла примерно в 90 км от границы в воскресенье, когда водитель автобуса, по-видимому, не справился с управлением, направляясь в Зимбабве, сообщила Вайолет Матье, министр транспорта северо-восточной провинции Лимпопо.

«Предполагается, что в результате инцидента погибли 42 пассажира», – заявили в администрации президента ЮАР. Среди жертв была 10-месячная девочка, добавили в администрации. Как сообщил министр новостному интернет-каналу eNCA , по меньшей мере 38 человек госпитализированы, спасатели ищут других пострадавших.

Автобус ехал из города Гкеберха, расположенного на юге ЮАР, примерно в 1500 км от места аварии. Среди его пассажиров были граждане Малави и Зимбабве, работавшие в ЮАР. Министр заявил, что причиной аварии могли стать усталость водителя или техническая неисправность. В ЮАР развитая и загруженная дорожная сеть, а высокий уровень смертности на дорогах обусловлен главным образом превышением скорости, неосторожным вождением и использованием транспортных средств, не соответствующих требованиям.

Москва, Елена Васильева

© 2025, РИА «Новый День»

Подписывайтесь на каналы

Дзен YouTube