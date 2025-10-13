Три человека погибли в страшной аварии с грузовиком под Пензой

В Пензенской области на трассе М-5 «Урал» в результате столкновения легковушки и грузового автомобиля погибли три человека. Об этом сообщила региональная Госавтоинспекция.

По ее данным, смертельная авария произошла около 12:25 мск на 647 километре федеральной автодороги. Столкнулись грузовик МАЗ и автомобиль ВАЗ-21154. Удар был такой силы, что от легкового автомобиля, судя по фото с места ДТП, практически осталась груда металла.

В результате аварии водитель легковушки и два его пассажира, личность которых устанавливается, скончались на месте.

На месте работают правоохранители, выясняются все обстоятельства дорожной аварии.

