В Тыве в аварии с пьяным водителем пострадали 11 человек

В Тыве при столкновении двух автомобилей пострадали 11 человек, один из них не выжил. Об этом сообщает региональное управление СКР.

ДТП произошло на подъездной дороге к селу Бай-Хаак Тандинского района. 23-летний житель села Дурген, управляя легковым автомобилем в состоянии алкогольного опьянения, совершил столкновение с «Нивой», двигавшейся в попутном направлении.

«В результате ДТП на месте происшествия от полученных телесных повреждений скончался 11-летний пассажир автомобиля «Нива»», – говорится в сообщении.

Кроме того, с травмами различной степени тяжести госпитализированы 10 человек.

Возбуждено уголовное дело п. «а» ч. 4 ст. 264 УК РФ («Нарушение правил дорожного движения, повлекшего по неосторожности смерть человека, совершенное лицом в состоянии алкогольного опьянения»).

Кызыл, Зоя Осколкова

