В Херсонской области из-за обстрелов ВСУ один человек погиб, еще один ранен

В Херсонской области из-за ударов ВСУ погибла пожилая женщина, еще один человек получил ранения. Об этом сообщил губернатор региона Владимир Сальдо.
«Вражеский обстрел унес жизнь 80-летней жительницы села Новая Збурьевка Голопристанского мунициального образования – преступление, которому нет оправдания», – написал он в своем телеграм-канале.
Кроме того, по информации Сальдо, в Каховском округе около села Чернянка после удара FPV-дрона по грузовому автомобилю пострадал мужчина. Ему оказывается медицинская помощь.
В Виноградово в результате обстрела ВСУ частично разрушен продуктовый магазин, а в Нововладимировке загорелась хозяйственная постройка на территории автозаправки, добавил глава региона.
Геническ, Наталья Петрова
© 2025, РИА «Новый День»