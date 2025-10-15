Угробила троих: автоледи на иномарке врезалась в бетонную опору в Казани

В Казани в результате дорожной аварии, которая произошла ночью 15 октября, погибли три человека, сообщила прокуратура Татарстана.

По информации ведомства, 21-летняя водитель автомобиля Honda Accord нарушила правила дорожного движения и врезалась сначала в опору освещения, а после в бетонную опору дорожной развязки на Горьковском шоссе.

В результате ДТП три пассажира иномарки скончались на месте. По факту смертельной аварии возбуждено уголовное дело по ч.5 ст. 264 УК РФ (нарушение правил дорожного движения, повлекшее по неосторожности смерть двух или более лиц).

Ход расследования уголовного дела контролирует прокуратура Казани.

По данным местных СМИ, водитель осталась цела. Отмечается, что стаж вождения автоледи шесть месяцев.

