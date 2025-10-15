Жительницу Донецка задержали за передачу Киеву данных о машинах чиновников

ФСБ сообщила о задержании жительницы Донецка по делу о государственной измене. По данным спецслужбы, женщина собирала и передавала Службе безопасности Украины информацию об автомобилях около зданий госучреждений.

«Злоумышленница посредством мессенджера Telegram была завербована представителем Службы безопасности Украины и передавала ему сведения об автомобилях, припаркованных вблизи административных зданий города Донецка», – сообщает центр общественных связей ФСБ.

Кроме того, отметили в спецслужбе, фигурантка по заданию украинских кураторов изъяла из тайника контейнер с компонентами самодельного взрывного устройства и спрятала его в аналогичный тайник, используемый в диверсионно-террористических целях. После этого подозреваемую задержали сотрудники спецслужбы.

Следственным отделом УФСБ России по ДНР возбуждены уголовные дела по двум статьям УК РФ: ст. 275 (госизмена) и ч. 3 ст. 222.1 УК России (незаконные приобретение, передача, сбыт, хранение, перевозка, пересылка или ношение взрывчатых веществ).

Москва, Наталья Петрова

