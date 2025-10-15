российское информационное агентство 18+

Среда, 15 октября 2025, 11:18 мск

В Башкирии грузовик протаранил 11 автомобилей, есть погибшие

Фото из телеграм-канала ГАИ Уфы

В Башкирии грузовик врезался в 11 автомобилей, в результате два человека погибли, еще несколько получили травмы. Об этом сообщили в Госавтоинспекции.

ДТП произошло в Уфе не пересечении улиц Уфимское шоссе и Новоженов. Грузовик на больший скорости протаранил легковушку и проехал еще несколько десятков метров, задевая другие транспортные средства.

По предварительным данным, два человека скончались от полученных травм, еще шестеро госпитализированы.

На месте работают экстренные службы и правоохранители. Причины аварии устанавливаются.

Уфа, Зоя Осколкова

