В Башкирии грузовик протаранил 11 автомобилей, есть погибшие

В Башкирии грузовик врезался в 11 автомобилей, в результате два человека погибли, еще несколько получили травмы. Об этом сообщили в Госавтоинспекции.

ДТП произошло в Уфе не пересечении улиц Уфимское шоссе и Новоженов. Грузовик на больший скорости протаранил легковушку и проехал еще несколько десятков метров, задевая другие транспортные средства.

По предварительным данным, два человека скончались от полученных травм, еще шестеро госпитализированы.

На месте работают экстренные службы и правоохранители. Причины аварии устанавливаются.

Уфа, Зоя Осколкова

