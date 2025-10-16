Неизвестные выкрали из магазина карточки с покемонами на 80 тысяч евро

В ночь с воскресенья 12 октября на понедельник 13 октября в городе Аврийе (департамент Мэн и Луара) был ограблен игровой магазин. В сумках воров находились не драгоценности, а карточки с покемонами.

В последние годы карты с покемонами переживают новый всплеск популярности, иногда достигая стоимости нескольких тысяч евро, что вызывает интерес у грабителей. В ночь с воскресенья, 12 октября, на понедельник, 13 октября, жертвой ограбления стал магазин в Аврийе, недалеко от Анжера (департамент Мэн и Луара), сообщает BFMTV.

На кадрах с камер видеонаблюдения видно, как двое неизвестных входят в магазин и крадут карточки с покемонами с витрин.

«Они проникли прямо сюда. Они высверлили [замок]», – рассказал менеджер Жюльен Бурс телеканалу BFMTV, указывая на дверь своего магазина.

Почти 30 лет покемоны остаются неотъемлемой частью поп-культуры, выдержав испытание временем. Карты с покемонами сейчас продаются по высоким ценам, привлекая интерес игроков, коллекционеров и инвесторов.

По мнению управляющего магазином, ущерб весьма существенный. «Речь идёт о 1000 [украденных] карточек, и мы сейчас завершаем их регистрацию; это требует серьёзной работы. Речь идёт о 80 000 евро», – подсчитал Жюльен Бурс.

Стоит отметить, что некоторые карты – редкие и очень дорогие, стоят они от 500 евро до нескольких тысяч евро. «Это продукт, который позволяет делать реальные инвестиции, поскольку спрос превышает предложение», – анализирует Эмерик Бесс, менеджер магазина «Ligue de Jeu».

В апреле прошлого года американец был арестован за попытку продать украденные карточки Pokémon на сумму от 25 000 до 40 000 долларов в специализированном магазине в Айове.

