В Бразилии мать и дочь умерли, отведав отравленный торт от родственника-должника

В Бразилии мать и дочь умерли, съев отравленный праздничный торт, который им доставил родственник, задолжавший денег.

Ана Мария де Жезус, 52 года, и Ларисса де Жезус Кастильо, 21 год, были доставлены в больницу после того, как съели кусок торта, принесенного им мужем племянницы Аны Патрисии.

Анализы, проведенные после их смерти, показали наличие пестицидов в их организмах.

Детективы потребовали арестовать и заключить под стражу Патрисию и ее партнера, известного местным жителям только как Леонардо.

Проверив телефоны, полицейские обнаружили, что среди его поисковых запросов в интернете был запрос «Сердечный приступ вызывает судороги», а Ана искала «Интоксикация чистящим средством», сообщает Daily Mail.

Полицейским, расследующим дело, стало известно, что Ана Мария, проживающая в районе Ипиранга в Сан-Паулу, регулярно давала деньги в долг своей племяннице и ее партнеру, и этот долг мог быть связан с тем, что произошло впоследствии.

Леонардо сняли на видео, когда он подъезжал на мотоцикле на следующий день после семейного дня рождения.

Ана-Мария, которая пропустила праздник из-за простуды, получила кусок торта, который он ей оставил. Она съела его позже днём.

Вскоре после этого она позвонила дочери, сказав, что ей плохо и она не может встать. Её срочно доставили в больницу Гелиополис в Сан-Паулу, где подключили к аппарату искусственной вентиляции лёгких.

Ларисcа и ее 16-летняя двоюродная сестра, которые съели торт ранее, снова угостились им после выписки из больницы.

Секретариат общественной безопасности Сан-Паулу в своем заявлении подтвердил, что расследованием смертей занимается полицейский отдел по расследованию убийств.

В сообщении говорится: «8 октября были проведены обыски и выемки, в результате которых были изъяты мобильные телефоны, отправленные для извлечения данных. Полученная информация всё ещё анализируется следователями».

Первые результаты, попавшие в бразильскую прессу, а также тесты, выявившие наличие пестицидов, указали на компрометирующие поисковые запросы на телефонах пары.

Леонардо объяснил, что он просто помогал другу, а Патрисия, чьи поисковые запросы в Google с ее телефона также включали слова «руководство ФБР по убеждению», как сообщается, сказала полицейским, что не помнит, чтобы делала эти запросы.

Полиция начала расследование смерти в конце июля, когда Ана Мария скончалась в больнице. Расследование продолжается.

Сан-Паулу, Елена Васильева

