В Дагестане госпитализировали две семьи с ботулизмом

В Дагестане две семьи заболели ботулизмом из-за домашних заготовок. Об этом сообщили в Республиканском центре инфекционных болезней (РЦИБ).
Речь идет о пяти пациентах, которые поступили в медучреждение с тяжелыми формами ботулизма.
«Реаниматологи делают все возможное для сохранения жизни и здоровья людей», – говорится в сообщении.
Предположительно, семьи заболели из-за употребления домашних консервированных изделий. По словам специалистов, достаточно мельчайшей частицы почвы, оставшейся на овощах после мытья, чтобы в банку с соленьями попали клостридии ботулизма, которые в безвоздушной среде начинают производить ботулотоксин.
Махачкала, Зоя Осколкова
