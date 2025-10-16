В Дагестане госпитализировали две семьи с ботулизмом

В Дагестане две семьи заболели ботулизмом из-за домашних заготовок. Об этом сообщили в Республиканском центре инфекционных болезней (РЦИБ).

Речь идет о пяти пациентах, которые поступили в медучреждение с тяжелыми формами ботулизма.

«Реаниматологи делают все возможное для сохранения жизни и здоровья людей», – говорится в сообщении.

Предположительно, семьи заболели из-за употребления домашних консервированных изделий. По словам специалистов, достаточно мельчайшей частицы почвы, оставшейся на овощах после мытья, чтобы в банку с соленьями попали клостридии ботулизма, которые в безвоздушной среде начинают производить ботулотоксин.

