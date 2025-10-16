В Ростовской области запретили рубить высокие деревья

В Ростовской области губернатор Юрий Слюсарь запретил рубить деревья выше 1,8 метра. Об этом глава региона написал в своем телеграм-канале.

Поводом для запрета стал случай в Новочеркасске, где подрядчик вырубил 30 здоровых сосен, которые, по его мнению, мешали проекту по благоустройству. При этом ранее экс-мэр Новочеркасска Юрий Лысенко публично обещал не трогать сосновый бор.

«Это не благоустройство, это варварство. И такое освоение федеральных средств нам не нужно», – заявил Слюсарь.

Губернатор поручил провести служебное расследование, чтобы понять, кто снял запрет на спил, а также пообещал, что вместо вырубленных сосен в ближайшее время высадят крупномерные деревья.

