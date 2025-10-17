В Новосибирске два ребенка утонули, провалившись под лед

В Новосибирске два мальчика погибли, провалившись под лед на городском пруду. Возбуждено уголовное дело.

Трагедия произошла на водоеме, расположенном за Домом Культуры в Дзержинском районе. Два одиннадцатилетних мальчика вышли на тонкий лед, провалились и не смогли выбраться.

«На место происшествия незамедлительно выехали руководитель и следователи территориального следственного отдела. При осмотре тел мальчиков видимых телесных повреждений не обнаружено», – сообщили в региональном управлении СКР.

Уголовное дело возбуждено по ч.3 ст. 109 УК РФ (причинение смерти по неосторожности).

Новосибирск, Зоя Осколкова

