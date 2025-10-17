Двое взрослых и ребенок погибли при обстреле ВСУ Херсонской области

В Херсонской области при украинском обстреле погибли три мирных жителя, в том числе ребенок. Об этом сообщил губернатор региона Владимир Сальдо.

ВСУ нанесли массированный удар по жилому сектору в Алешках. Жертвами террористической атаки стали двое взрослых и 10-летний ребенок, сообщил глава региона.

Кроме того, по его данным, после вражеского обстрела без света остались 23 населённых пункта Великолепетихского и Горностаевского округов с населением 16,5 тысяч человек. В настоящее время ведутся восстановительные работы.

В Каланчаке после удара БПЛА загорелся топливный резервуар на АЗС, добавил Сальдо. Пожар потушен, обошлось без пострадавших. В Каховке украинские дроны повредили фасад и кровлю Дома культуры «Мелиоратор».

Геническ, Наталья Петрова

