На Кубани бывший прихожанин нанял киллера для убийства священников

В Краснодарском крае бывший прихожанин заказал убийство двух священнослужителей. Он обещал заплатить киллеру миллион рублей.

Заказчик нашел исполнителя и заплатил ему задаток в размере 30 тысяч рублей. В это время правоохранители уже знали, что замышляет злоумышленник, в качестве киллера выступал оперативник под прикрытием.

Убийство инсценировали и предъявили заказчику фото, в этот момент бывшего прихожанина задержали, а после поместили под стражу.

Мотивы фигуранта устанавливаются.

Краснодар, Зоя Осколкова

© 2025, РИА «Новый День»

Подписывайтесь на каналы

Дзен YouTube