На оборонном предприятии в Башкирии произошел взрыв: есть пострадавшие

В Стерлитамаке на оборонном предприятии «Авангард» в одном из цехов произошел взрыв, в результате которого несколько человек получили ранения. Об этом сообщил глава Башкирии Радий Хабиров.
По его словам, здание цеха получило серьезные повреждения.
«К сожалению, есть пострадавшие, им оказывается необходимая помощь», – уточнил руководитель республики в своем телеграм-канале.
Вместе с тем Хабиров отметил, что в настоящее время сотрудники завода эвакуированы.
На место ЧП прибыли все оперативные службы, представители силовых структур. Причины взрыва устанавливаются.
Стерлитамак, Анастасия Смирнова
