Пятница, 17 октября 2025, 19:11 мск

Новости Скандалы и происшествия

Новости, Кратко, Популярное

На оборонном предприятии в Башкирии произошел взрыв: есть пострадавшие

В Стерлитамаке на оборонном предприятии «Авангард» в одном из цехов произошел взрыв, в результате которого несколько человек получили ранения. Об этом сообщил глава Башкирии Радий Хабиров.

По его словам, здание цеха получило серьезные повреждения.

«К сожалению, есть пострадавшие, им оказывается необходимая помощь», – уточнил руководитель республики в своем телеграм-канале.

Вместе с тем Хабиров отметил, что в настоящее время сотрудники завода эвакуированы.

На место ЧП прибыли все оперативные службы, представители силовых структур. Причины взрыва устанавливаются.

Стерлитамак, Анастасия Смирнова

© 2025, РИА «Новый День»

В рубриках

Поволжье, Россия, Скандалы и происшествия,