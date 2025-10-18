Взрыв на оборонном заводе в Башкирии: три человека погибли, еще пятеро госпитализированы

В Стерлитамаке на оборонном заводе «Авангард», в результате сильного взрыва одно из зданий разрушено. По уточненным данным, которые привел глава Башкирии Радий Хабиров, трое человек погибли, еще пятеро находится в больнице.

По его словам, все погибшие женщины. «В их числе – молодая девушка 2002 года рождения. У двух женщин остались дети. Предприятие окажет необходимые меры поддержки, обязательно будет выплачена компенсация», – отметил руководитель республики в своем телеграм-канале.

Среди госпитализированных, по оценке медиков, у двоих состояние достаточно тяжелое, у остальных – средней тяжести, но угрозы жизни нет.

Говоря о причинах взрыва, Хабиров пояснил, что в настоящее время следственные органы выясняют в обстоятельствах ЧП. «Были разные суждения о том, что это была атака БПЛА. Нет, произошел взрыв, в его причинах сейчас разбираются криминалисты», – отметил он.

Следственный комитет возбудил уголовное дело о нарушении требований промышленной безопасности опасных объектов. Как пояснил Хабиров, это предприятие с особыми условиями труда, имеет дело со взрывчатыми веществами.

Стерлитамак, Анастасия Смирнова

