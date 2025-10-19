Массовое отравление шаурмой и онигири в Бурятии: возбуждено уголовное дело

В Улан-Удэ возбуждено уголовное дело после массового отравления жителей города. Как сообщила пресс-служба республиканского главка Следственного комитета, источником заражения стали продукты из торговой сети.

По данным ведомства, с 18 по 19 октября за медицинской помощью с симптомами острой кишечной инфекции обратились 43 человека, употреблявших продукцию из магазинов, из них 36 госпитализировано, большинство – дети. У троих пациентов подтвержден диагноз «сальмонеллез».

Уголовное дело возбуждено по ч. 1 ст. 238 УК РФ (производство в целях сбыта и сбыт товаров и продукции, не отвечающих требованиям безопасности жизни или здоровья потребителей).

В министерстве здравоохранения Бурятии уточнили, что отравление связано с употреблением в пищу готовой продукции производства ООО «Восток» из Улан-Удэ, которая была реализована в различных магазинах торговой сети «Николаевский».

На данный момент среди госпитализированных 21 ребенок от 7-15 лет. Один пациент в стабильно тяжелом состоянии в реанимации. У остальных состояние средней степени тяжести.

Как пояснила министр здравоохранения республики Евгения Лудупова, пострадавшие употребляли в пищу шаурму, онигири и другую продукцию.

Улан-Удэ, Анастасия Смирнова

