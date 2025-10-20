ВСУ атаковали сельхозпредприятие под Белгородом: погибли два человека

Два человека погибли, еще один получил ранения в результате удара украинского беспилотника по сельхозпредприятию под Белгородом. Об этом сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков.

Дрон сбросил взрывные устройства на территорию сельхозпредприятия в селе Ясные Зори. «От полученных ранений мужчина и женщина скончались на месте», – написал глава региона в своем телеграм-канале.

По его информации, еще один мужчина получил минно-взрывную травму и осколочное ранение ноги и был доставлен в городскую больницу №2 Белгорода. Пострадавшему оказывают всю необходимую медицинскую помощь.

Накануне в Белгородской области из-за атак вражеских дронов пострадали три мирных жителя, сообщал Гладков. Кроме того, по информации губернатора, в селе Борисовка Волоконовского района при выполнении боевого задания в результате удара FPV-дрона погиб один и ранены четыре бойца подразделения «Орлан».

Белгород, Наталья Петрова

© 2025, РИА «Новый День»

Подписывайтесь на каналы

Дзен YouTube