В Бурятии 39 учеников отравились в школьной столовой

В школе Бурятии 39 учеников подхватили норовирус после обеда в столовой. Об этом сообщает телеграм-канал «Mash».

Вспышка норовирусной инфекции произошла в одной из поселковых школ. После обеда у учащихся резко возникли симптомы отравления – тошнота, рвота и сильные боли в животе.

Десятки учеников временно перевели на дистанционное обучение. Впоследствии заболевание подтвердилось у 39 детей.

Региональное управление Роспотребнадзора проводит проверку. Источник заражения выявили среди персонала пищеблока: у двух работников кухни обнаружили норовирус.

Улан-Удэ, Зоя Осколкова

© 2025, РИА «Новый День»

Подписывайтесь на каналы

Дзен YouTube