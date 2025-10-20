Поджог стал причиной гибели четырех человек в Новосибирске

В Новосибирске произошел пожар в многоквартирном доме, в результате которого погибли четыре человека. По версии правоохранительных органов, причиной возгорания стал поджог.

В ночь с пятницы на субботу в Ленинском районе загорелся двухэтажный жилой дом. Произошло частичное обрушение кровли. 17 жильцов эвакуировали самостоятельно, еще четверых вытащили спасатели. После тушения пожара сообщалось о четырех погибших.

«Организован и в настоящее время проводится комплекс оперативно-разыскных мероприятий и следственных действий, направленных на установление лица, совершившего поджог жилого дома в Ленинском районе», – сообщил замначальника управления МВД по региону Константин Гаврин на оперативном совещании в областном правительстве.

Часть погорельцев смогли остаться у родственников, еще шесть человек временно разметили в здании районной администрации.

Новосибирск, Зоя Осколкова

© 2025, РИА «Новый День»

Подписывайтесь на каналы

Дзен YouTube