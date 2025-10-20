Теракт в муниципальной администрации сорван ФСБ в Ставрополье

ФСБ задержала 25-летнего жителя города Георгиевска Ставропольского края, который готовил теракт в здании местной администрации. В отношении мужчины возбуждено уголовное дело по статье «Приготовление к террористическому акту». Суд избрал для него меру пресечения в виде заключения под стражу.

По данным спецслужбы, фигурант придерживался радикальных взглядов. Через мессенджер он установил контакт и вступил в ряды запрещенной на территории России террористической организации «с целью последующего совершения преступления от ее имени».

По заданию куратора мужчина провел разведку здания администрации Георгиевского муниципального округа, которое было выбрано местом возможного совершения теракта, после чего приобрел компоненты для изготовления самодельной бомбы.

Реализовать план террористической атаки он не успел, так как был задержан сотрудниками ФСБ.

В ходе обыска дома у задержанного изъяли прекурсоры для сборки самодельного взрывного устройства.

Москва, Наталья Петрова

