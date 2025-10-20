В Таиланде за несколько дней задержали около 20 россиян

В Таиланде за несколько дней правоохранители задержали около 20 граждан России. В основном, поводом стало нарушение визового режима.

Полицейские рейды прошли на острове Пханган, относящемся к таиландской провинции Сураттхани, передает РИА «Новости». За три-пять дней разными службами помещены в камеры временного содержания около 20 россиян.

«Больше всего по линии иммиграционной полиции за визовые нарушения, но немало и тех, кого задержала уголовная или туристическая полиция по уголовным обвинениям», – сообщил агентству по телефону дежурный офицер участка.

Собеседник не уточнил имен задержанных и с какими именно расследованиями связаны аресты.

Бангкок, Зоя Осколкова

