В Бурятии карусель рухнула на шестилетнюю девочку

В Бурятии шестилетняя девочка пострадала из-за неисправного аттракциона. Об этом сообщает региональное управление СКР.

Инцидент произошел в детском игровом центре в Улан-Удэ. В результате поломки карусели на шестилетнюю девочку обрушилась часть аттракциона.

Ребенка госпитализировали. Медики диагностировали у маленькой пациентки травмы головы и ушибы различных участков тела.

Возбуждено уголовное дело по предоставлению услуг, опасных для жизни людей (ч. 1 ст. 238 УК РФ).

Улан-Удэ, Зоя Осколкова

