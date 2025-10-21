В Бурятии карусель рухнула на шестилетнюю девочку

В Бурятии шестилетняя девочка пострадала из-за неисправного аттракциона. Об этом сообщает региональное управление СКР.
Инцидент произошел в детском игровом центре в Улан-Удэ. В результате поломки карусели на шестилетнюю девочку обрушилась часть аттракциона.
Ребенка госпитализировали. Медики диагностировали у маленькой пациентки травмы головы и ушибы различных участков тела.
Возбуждено уголовное дело по предоставлению услуг, опасных для жизни людей (ч. 1 ст. 238 УК РФ).
Улан-Удэ, Зоя Осколкова
