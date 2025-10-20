Три мирных жителя ранены при обстреле ВСУ Херсонской области

В Херсонской области трое мирных жителей получили ранения в результате обстрелов со стороны Украины. Об этом сообщил губернатор региона Владимир Сальдо.

По его данным, в селе Таврийское Голопристанского муниципального округа ранены двое мужчин. Им оказывают медицинскую помощь в больнице в Скадовске.

В Новой Каховке в результате удара дрона минно-взрывную травму получил еще один мужчина. Его госпитализировали с переломами ноги и плеча. Кроме того, повреждены два жилых дома.

В результате украинского обстрела повреждения получили линии электропередачи, без света остались жители нескольких населенных пунктов.

Геническ, Наталья Петрова

© 2025, РИА «Новый День»

Подписывайтесь на каналы

Дзен YouTube