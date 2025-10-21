В Красноярске сотрудников авиакомпании обвинили в умышленней перегрузке самолета

В Красноярске два сотрудника авиакомпании за взятки превышали вес груза и количество пассажиров при выполнении рейса. Об этом сообщает региональное управление СКР.

По данным следствия, в августе-сентябре 2024 года два сотрудника перевозчика превышали тоннаж груза и количество пассажиров при выполнении рейса для коммерческой фирмы. Это позволило компании сэкономить 2,8 млн рублей.

За свои «услуги» подозреваемые получили 500 тысяч рублей. При этом действия сотрудников авиакомпании, предоставивших недостоверную информацию о количестве груза и пассажиров, привели к перегрузке воздушного судна.

Уголовное дело возбуждено по п. «а», «в» ч. 5 ст. 290 УК РФ («Получение должностным лицом взятки в виде денег, группой лиц по предварительному сговору в крупном размере»), п. «б» ч. 4 ст. 291 УК РФ («Дача взятки должностному лицу в крупном размере»).

«Все фигуранты задержаны. Сотрудникам авиакомпании судом по ходатайству следствия избрана мера пресечения в виде заключения под стражу, представителю коммерческой компании – домашний арест», – уточнили в региональном главке СК.

Красноярск, Зоя Осколкова

© 2025, РИА «Новый День»

