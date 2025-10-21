В ХМАО сборщик шишек застрелил другого шишкаря, спутав его с медведем

В Ханты-Мансийском автономном округе сборщик кедровых шишек застрелил другого сборщика шишек, приняв его за медведя. По данному факту возбуждено уголовное дело о причинении смерти по неосторожности (ч. 1 ст. 109 УК РФ). Об этом сообщает региональный главк Следственного комитета России.

Трагическое происшествие случилось 14 октября в Октябрьском районе. Согласно материалам следствия, 33-летний житель Сургутского района занимался там сбором шишек, он находился в лесу со своей собакой лайкой, а при себе у него было заряженное охотничье ружье.

В какой-то момент собака начала вести себя агрессивно и лаять. Мужчина предположил, что неподалеку находится медведь и выстрелил в сторону леса.

Оказалось, что в зоне выстрела, на расстоянии около 120 метров, находился не дикий зверь, а другой сборщик шишек – 35-летний мужчина. Пуля попала ему в грудь, пострадавший скончался на месте происшествия.

В настоящее время по уголовному делу проводятся следственные действия.

Ханты-Мансийск, Наталья Петрова

