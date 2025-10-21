В Новосибирске медсестра выбросила из окна больницы подаренную хирургом гранату

В Новосибирске у больницы обнаружили гранату. Выяснилось, что боеприпас был игрушечным.
В одной из городских больниц сработала тревожная кнопка. Прибывших на место сотрудников безопасности встретил охранник и заявил, что у пандуса для карет скорой помощи обнаружен предмет, похожий на боевую гранату.
Гвардейцы вызвали спецслужбы и организовали оцепление места ЧП. Взрывотехники установили, что граната – страйкбольная и не представляет опасности.
Позже стало известно, что один из хирургов больницы подарил гранату медсестре. Девушка подарок не оценила и выбросила игрушку на улицу.
Новосибирск, Зоя Осколкова
© 2025, РИА «Новый День»